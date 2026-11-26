Многофункциональный спортивный комплекс за Пекинкой во Владимире получит название «Спортивный Парк Атлео». По данным министерства спорта Владимирской области, строительные работы планируют завершить до конца текущего года, а первых посетителей парк примет уже весной 2027‑го.

В составе комплекса — фитнес‑центр, бассейн и СПА‑зона, а также десять крытых кортов для тенниса, футбола, волейбола, падела и пляжных видов спорта. Дополнительно оборудуют открытые спортивные площадки. Объект задумывается как крупная городская площадка для тренировок, активного отдыха и проведения соревнований.