В Гороховце суд взыскал с арендатора лесного участка более 410 тысяч рублей - сумму ущерба от незаконной рубки сосен в Вишенском участковом лесничестве.

Проверка прокуратуры Гороховецкого района выявила, что арендатор не обеспечил регулярный мониторинг земель лесного фонда. Из‑за этого он не смог своевременно обнаружить самовольную вырубку и в итоге не сумеет вернуть участок в надлежащем состоянии по окончании срока договора.

Прокурор обратился в суд с иском о возмещении ущерба, и Гороховецкий районный суд удовлетворил требования в полном объеме.