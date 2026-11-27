Александровская городская прокуратура контролирует завершение благоустройства общественной территории на улице Ленина в Александрове.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: администрацией округа заключены два муниципальных контракта — сроки исполнения по ним установлены до 1 октября и 1 ноября соответственно. Однако подрядные организации не успели выполнить обязательства в оговоренные сроки. В связи с этим прокуратура внесла подрядчикам представления, а контроль за завершением работ продолжается.