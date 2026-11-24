В Собинском округе завершился ремонт участка автодороги Собинка — Крутояк — Березники. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты обновили 3,4 км трассы: покрытие заменили на площади свыше 22 тысяч квадратных метров, обочины укрепили щебнем. Об этом сообщили в Минтрансе Владимирской области.

Участок расположен на подъезде к деревне Крутояк — месту с интересной историей. Раньше здесь работала турбаза Владимирского тракторного завода, потом территория долгое время была заброшена, а сейчас переживает второе рождение благодаря масштабной реконструкции.

Дорога ведет в село Березники — важный социальный центр округи: здесь работают школа, Дом культуры и ФАП. Особую гордость села составляет Георгиевский храм с 63‑метровой колокольней. Обновленная трасса сделает путь к этим объектам комфортнее и безопаснее для местных жителей и гостей округа.