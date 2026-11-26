Циклон «Вилка» постепенно идет на спад, однако коммунальные службы Владимира не снижают темпов работ. Дорожники и коммунальщики трудятся круглосуточно: ночью на расчистке улиц было задействовано свыше 40 единиц спецтехники, сейчас к делу приступила дневная смена.

По данным МКУ «ЦУГД», за минувшие сутки на борьбу со снегом вышли 58 единиц техники и 83 рабочих. Спецтехника совершила порядка 46 рейсов и вывезла более 900 кубометров снега. В приоритете — центральные улицы, парки, скверы, тротуары и пешеходные зоны. Остановочные пункты и дорожки обрабатывают пескосоляной смесью и реагентом «Бионорд».

Сейчас на городских улицах продолжают работать 58 единиц техники МКУ «ЦУГД», а также 20 единиц техники и свыше 70 рабочих бригад МКУ «Зелёный город».

Власти просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и учитывать сложные зимние условия на дорогах и тротуарах.